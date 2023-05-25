В Кремле ответили на слова замглавы ГУР Украины о Путине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал террористическими заявления украинской стороны о том, что российский лидер Владимир Путин является «целью номер один».
Ранее замначальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Путин — основная цель ведомства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях», — подчеркнул Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Как отметил представитель Кремля, службы безопасности России выполняют свою работу и «знают, что делают».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru