В разведке Украины назвали Путина своей главной целью

Скибицкий объяснил, что Путин «координирует и решает, что происходит».

Замначальника украинской разведки ответил на вопрос, будут ли ВСУ пытаться уничтожить Крымский мост. Скибицкий считает, что российские войска могут использовать переправу как «путь к отступлению».

Также заместитель главы ведомства пригрозил уничтожить порт Мариуполя. Он назвал город одним из основных логистических пунктов.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов ранее признал, что Киев причастен к нападениям на россиян, передает «Радиоточка НСН».

