В разведке Украины назвали Путина своей главной целью
Заместитель начальника Главного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что президент России Владимир Путин является основной целью его ведомства. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкому изданию Welt.
Скибицкий объяснил, что Путин «координирует и решает, что происходит».
Замначальника украинской разведки ответил на вопрос, будут ли ВСУ пытаться уничтожить Крымский мост. Скибицкий считает, что российские войска могут использовать переправу как «путь к отступлению».
Также заместитель главы ведомства пригрозил уничтожить порт Мариуполя. Он назвал город одним из основных логистических пунктов.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов ранее признал, что Киев причастен к нападениям на россиян, передает «Радиоточка НСН».
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