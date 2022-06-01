Лавров: Украина пытается втянуть страны Запада в военные действия

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию заявил, что киевские власти переходят все рамки приличия.

По его словам, требуя от стран Запада поставок реактивных систем залпового огня Украина, тем самым, может втянуть их в военные действия.

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«Такие риски, конечно же, существуют, то, чего требует так безапелляционно, по-хозяйски, я бы сказал, киевский режим от своих западных покровителей», - подчеркнул Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не доверяет заверениям украинских властей о том, что реактивные системы залпового огня HIMARS, в случае их поставок из США, не будут применяться для атак на территорию России.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВооружениеПоставкиУкраинаСергей Лавров
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