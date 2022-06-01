Лавров: Украина пытается втянуть страны Запада в военные действия

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию заявил, что киевские власти переходят все рамки приличия.

По его словам, требуя от стран Запада поставок реактивных систем залпового огня Украина, тем самым, может втянуть их в военные действия.