Военный политолог назвал условие удара России по территории США
Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что Россия будет вынуждена нанести удар по территории США, если Вашингтон решит передать Украине оружие, способное достигать целей на российской территории, сообщает «Лента.ру».
По его словам, речь идёт о поставках вооружения, которое может достигать не только приграничных территорий, но и более дальние регионы, в том числе, Московскую область.
«У нас есть подводные лодки вблизи Штатов... Поэтому мы и предупреждаем, что по таким поставкам, действительно, может быть нанесён удар... и по военным кораблям, и по самой территории, потому что это оружие представляет прямую опасность для России», — подчеркнул эксперт.
Перенджиев добавил, что даже в случае такого «превентивного удара» Вашингтон ограничится «криками и угрозами», побоявшись вступать в прямое противодействие с Москвой.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия надеется, что США откажутся от «провокационных» поставок дальнобойных ракетных вооружений на Украину.
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