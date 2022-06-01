Военный политолог назвал условие удара России по территории США

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что Россия будет вынуждена нанести удар по территории США, если Вашингтон решит передать Украине оружие, способное достигать целей на российской территории, сообщает «Лента.ру».

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По его словам, речь идёт о поставках вооружения, которое может достигать не только приграничных территорий, но и более дальние регионы, в том числе, Московскую область.

«У нас есть подводные лодки вблизи Штатов... Поэтому мы и предупреждаем, что по таким поставкам, действительно, может быть нанесён удар... и по военным кораблям, и по самой территории, потому что это оружие представляет прямую опасность для России», — подчеркнул эксперт.

Перенджиев добавил, что даже в случае такого «превентивного удара» Вашингтон ограничится «криками и угрозами», побоявшись вступать в прямое противодействие с Москвой.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия надеется, что США откажутся от «провокационных» поставок дальнобойных ракетных вооружений на Украину.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаСШАРоссия
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