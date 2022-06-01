Военный политолог назвал условие удара России по территории США

По его словам, речь идёт о поставках вооружения, которое может достигать не только приграничных территорий, но и более дальние регионы, в том числе, Московскую область.

«У нас есть подводные лодки вблизи Штатов... Поэтому мы и предупреждаем, что по таким поставкам, действительно, может быть нанесён удар... и по военным кораблям, и по самой территории, потому что это оружие представляет прямую опасность для России», — подчеркнул эксперт.

Перенджиев добавил, что даже в случае такого «превентивного удара» Вашингтон ограничится «криками и угрозами», побоявшись вступать в прямое противодействие с Москвой.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия надеется, что США откажутся от «провокационных» поставок дальнобойных ракетных вооружений на Украину.