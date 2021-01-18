Лавров: у РФ нет повода возбуждать дело по инциденту с Навальным
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России нет оснований возбуждать уголовное дело из-за инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает РИА Новости.
«Поскольку у нас не было обнаружено в анализах Навального ничего, что говорит об отравлении боевыми веществами, у нас нет оснований по нашему законодательству возбуждать уголовное дело, что бы нам кто об обратном ни говорил», - сказал Лавров на пресс-конференции.
Накануне Навального, который вернулся в Москву после лечения в Германии из-за предполагаемого отравления боевым ядом «Новичок», задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево». Самолет авиакомпании «Победа», на котором он летел, вынужденно совершил посадку в аэропорту Шереметьево, так как аэропорт Внуково сообщил о проблемах со снегоуборочной техникой. Политика задержала полиция по ходатайству ФСИН, которая просит заменить его срок с условного на реальный. Его адвоката и жену к нему не пустили. В России на Навального заведены два уголовных дела. В пятницу ФСИН заявила, что в связи с этим политик был объявлен в розыск, а также о том, что он может быть задержан до решения суда о замене условного срока на реальный. Позже СМИ сообщали, что сотрудники правоохранительных органов задержали по меньшей мере 69 сторонников оппозиционера.
На задержание политика отреагировал глава Госдепартамента США Майк Помпео, который назвал задержание политически мотивированным и незаконным. Дипломатические представители Великобритании, Канады, Германии, Франции, Австрии, Польши и стран Балтии также выступили с критикой задержания. Председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что действия полиции в отношении Навального – это «оскорбление мирового сообщества и Европы, которая помогла спасти ему жизнь».
За несколько дней до прилета Навального бывший генпрокурор Российской Федерации Валентин Степанков в эфире НСН предрек, что его задержат 17 января у трапа самолета сразу по возвращению в Россию, и назвал это худшим вариантом развития событий.
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