ФСИН: Навальный может быть задержан по прибытии в Москву

Оппозиционный политик Алексей Навальный был объявлен в розыск после того, как несколько раз не явился в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию как условно осужденный по делу «Ив Роше».

Об этом говорится в заявлении ФСИН, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что в 2020 году Навальный «систематически и неоднократно» нарушал условия испытательного срока и «обязанности, возложенные на него судом».