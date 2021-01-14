ФСИН: Навальный может быть задержан по прибытии в Москву

Оппозиционный политик Алексей Навальный был объявлен в розыск после того, как несколько раз не явился в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию как условно осужденный по делу «Ив Роше».

Об этом говорится в заявлении ФСИН, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что в 2020 году Навальный «систематически и неоднократно» нарушал условия испытательного срока и «обязанности, возложенные на него судом».

Стала известна дата суда по замене условного срока Навальному на реальный

В сообщении также говорится, что УФСИН России по городу Москве учло факт нахождения Навального на лечении в берлинской клинике «Шарите». Однако в самом медучреждении проинформировали, что 23 сентября пациент из России был выписан. Вместе с тем, на уведомление о явке 23 октября в филиал УФСИН Навальный не ответил, на регистрацию не явился.

По данным ведомства, только 23 ноября в адрес УФСИН пришло уведомление о его проживании в берлинском отеле Hotel Arabel, где он восстанавливал здоровье. При этом «сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию».

В связи с этим Навальный был объявлен в розыск. В сообщении отмечается, что ведомство «обязано предпринять все действия для задержания» Навального до решения суда о замене условного срока на реальный.

Накануне первый генпрокурор России Валентин Степанков в эфире НСН рассказал, что у Следственного комитета есть все основания задержать оппозиционера, но его будущее будет зависеть от объективности суда.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФСИНАлексей Навальный
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