Лавров: США не запугает Россию, Индию и Китай

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американская политика санкций не повлияет на отношения Москвы и Нью-Дели, которые проверены годами и не зависят от каких-то конъюнктурных методов диктата и шантажа.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в индийской столице.

Вашингтон уговаривает Китай и Индию высвободить нефть из своих резервов

По словам российского министра, в Вашингтоне ошибаются, что могут своими угрозами запугать такие страны как Россия, Индия или Китай.

«Это только означает, что люди, которые такую политику предлагают и реализуют, а также навязывают свою линию всем остальным, не очень хорошо разбираются в национальной идентичности тех стран, с которыми пытаются разговаривать языком шантажа и ультиматумов», - подчеркнул Лавров.

Ранее СМИ сообщали, что Индия купит 15 млн баррелей российской нефти.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАКитайРоссияИндияСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры