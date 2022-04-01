Лавров: США не запугает Россию, Индию и Китай

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американская политика санкций не повлияет на отношения Москвы и Нью-Дели, которые проверены годами и не зависят от каких-то конъюнктурных методов диктата и шантажа.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в индийской столице.