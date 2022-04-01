Лавров: США не запугает Россию, Индию и Китай
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американская политика санкций не повлияет на отношения Москвы и Нью-Дели, которые проверены годами и не зависят от каких-то конъюнктурных методов диктата и шантажа.
Об этом он сообщил на пресс-конференции в индийской столице.
По словам российского министра, в Вашингтоне ошибаются, что могут своими угрозами запугать такие страны как Россия, Индия или Китай.
«Это только означает, что люди, которые такую политику предлагают и реализуют, а также навязывают свою линию всем остальным, не очень хорошо разбираются в национальной идентичности тех стран, с которыми пытаются разговаривать языком шантажа и ультиматумов», - подчеркнул Лавров.
Ранее СМИ сообщали, что Индия купит 15 млн баррелей российской нефти.
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