Вашингтон уговаривает Китай и Индию высвободить нефть из своих резервов

США уговаривают Китай и Индию присоединиться к западным странам в высвобождении нефти из резервов, сообщает RT со ссылкой на заявление главы Национального экономического совета Белого дома Брайана Диза.

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«Мы продолжаем взаимодействовать со странами, не являющимися членами Международного энергетического агентства, Китаем и другими странами относительно их резервов, и мы будем и дальше это делать», — завил он.

Отмечается, что индийская сторона также готова присоединиться к высвобождению нефти из резервов.

Напомним, США планируют высвобождать из стратегических запасов 1 млн баррелей нефти ежедневно в течение шести месяцев.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:НефтьИндияКитайСША
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