Вашингтон уговаривает Китай и Индию высвободить нефть из своих резервов
США уговаривают Китай и Индию присоединиться к западным странам в высвобождении нефти из резервов, сообщает RT со ссылкой на заявление главы Национального экономического совета Белого дома Брайана Диза.
«Мы продолжаем взаимодействовать со странами, не являющимися членами Международного энергетического агентства, Китаем и другими странами относительно их резервов, и мы будем и дальше это делать», — завил он.
Отмечается, что индийская сторона также готова присоединиться к высвобождению нефти из резервов.
Напомним, США планируют высвобождать из стратегических запасов 1 млн баррелей нефти ежедневно в течение шести месяцев.
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