Вашингтон уговаривает Китай и Индию высвободить нефть из своих резервов

«Мы продолжаем взаимодействовать со странами, не являющимися членами Международного энергетического агентства, Китаем и другими странами относительно их резервов, и мы будем и дальше это делать», — завил он.

Отмечается, что индийская сторона также готова присоединиться к высвобождению нефти из резервов.

Напомним, США планируют высвобождать из стратегических запасов 1 млн баррелей нефти ежедневно в течение шести месяцев.

