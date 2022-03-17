СМИ: Индия купит 15 млн баррелей российской нефти

Индия планирует импортировать из России около 15 млн баррелей нефти. Об этом сообщает Business Standard.

Индия изучит возможность закупок российской нефти с дисконтом

Издание отмечает, что Нью-Дели может получить сырье на условиях модели CIF, согласно которой продавец самостоятельно оплачивает доставку в порт, страхование, погрузку, фрахт судна.

РФ и Индия при совершении сделки могут отказаться от использования доллара и использовать рубли или рупии, пишет РИА ФАН.

Ранее министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявлял, что страна ведет переговоры относительно покупки российской нефти, напоминает «Свободная пресса». Отмечалось, что Нью-Дели изучит возможность купить сырье по сниженным тарифам.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:РоссияИндияНефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры