СМИ: Индия купит 15 млн баррелей российской нефти
Индия планирует импортировать из России около 15 млн баррелей нефти. Об этом сообщает Business Standard.
Издание отмечает, что Нью-Дели может получить сырье на условиях модели CIF, согласно которой продавец самостоятельно оплачивает доставку в порт, страхование, погрузку, фрахт судна.
РФ и Индия при совершении сделки могут отказаться от использования доллара и использовать рубли или рупии, пишет РИА ФАН.
Ранее министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявлял, что страна ведет переговоры относительно покупки российской нефти, напоминает «Свободная пресса». Отмечалось, что Нью-Дели изучит возможность купить сырье по сниженным тарифам.
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