Лавров: Вашингтон не планирует и не хочет воевать с Москвой напрямую

США, отправив на Украину зенитные комплексы Patriot, тем не менее, не намерены посылать туда своих специалистов для их обслуживания. Об этом заявил МИД РФ Сергей Лавров в интервью для передачи «Большая игра» на Первом канале.

По его словам, Россия получила от США официальное сообщение по дипломатическим каналам, что Вашингтон не планирует и не хочет воевать с Москвой напрямую.