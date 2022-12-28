Лавров: Вашингтон не планирует и не хочет воевать с Москвой напрямую

США, отправив на Украину зенитные комплексы Patriot, тем не менее, не намерены посылать туда своих специалистов для их обслуживания. Об этом заявил МИД РФ Сергей Лавров в интервью для передачи «Большая игра» на Первом канале.

По его словам, Россия получила от США официальное сообщение по дипломатическим каналам, что Вашингтон не планирует и не хочет воевать с Москвой напрямую.

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«В США объяснили, что Patriot на Украине будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию», - добавил министр.

Ранее Лавров заявил, что четыре присоединенные к России территории необходимо полностью освободить, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШАСергей Лавров
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