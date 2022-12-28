Лавров назвал условия дипломатического решения конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что Россия не отказывается от дипломатического пути разрешения конфликта на Украине. Однако обязательным условием для диалога с Киевом он назвал признание принадлежности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Об этом глава российского МИДа сообщил в эфире «Первого канала».

В Кремле заявили, что мирный план невозможен без признания четырех регионов российскими

По словам Лаврова, новые территории «должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие, долгие годы».

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решить конфликт на Украине не получится путем переговоров, если Киев не признает четыре региона российскими.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:УкраинаСергей Лавров
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