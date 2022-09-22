Лавров: США и Британия препятствуют российско-украинским переговорам
Вашингтон и Лондон не заинтересованы в мирных переговорах между Россией и Украиной, запретив Киеву вести диалог с Россией, заявил изданию Newsweek министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Это стало понятно уже в марте, когда Москва и Киев подошли вплотную к достижению договоренностей между собой. Такой поворот событий явно испугал американцев и британцев, и они фактически запретили Украине вести дальнейший диалог с Россией. С тех пор украинские власти уклоняются от переговорного процесса», – сказал глава российской дипломатии.
Как отметил Лавров, Москва выдержит любое давление относительно санкций. По его словам, Западу не удалось разрушить российскую экономику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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