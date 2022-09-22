Лавров: США и Британия препятствуют российско-украинским переговорам

«Это стало понятно уже в марте, когда Москва и Киев подошли вплотную к достижению договоренностей между собой. Такой поворот событий явно испугал американцев и британцев, и они фактически запретили Украине вести дальнейший диалог с Россией. С тех пор украинские власти уклоняются от переговорного процесса», – сказал глава российской дипломатии.

Как отметил Лавров, Москва выдержит любое давление относительно санкций. По его словам, Западу не удалось разрушить российскую экономику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

