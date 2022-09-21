Лавров: цели операции на Украине будут достигнуты вне зависимости от времени
Все заявленные цели операции РФ на территории Украины будут достигнуты, «сколько бы времени это ни заняло». Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.
Военная операция России на территории Украины длится уже почти семь месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
Ранее в среду Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.
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