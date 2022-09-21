Лавров: цели операции на Украине будут достигнуты вне зависимости от времени

Военная операция России на территории Украины длится уже почти семь месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

Ранее в среду Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.