Лавров считает, что политику Зеленского сложно воспринимать всерьез
По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, политику Владимира Зеленского сложно воспринимать всерьез. Жизнь показывает, чего стоит слово украинского президента, заявил Лавров во время общения с участниками финала международного трека «Лидеры России».
«Когда, к моему огромному сожалению и стыду, президент Зеленский заявляет, что, как он может быть нацистом, когда он еврейского происхождения, и произносит это ровно в те дни, когда Украина демонстративно выходит из соглашения о защите памятников героям Великой Отечественной войны - такое соглашение в рамках СНГ существовало - и когда он лично покровительствует тем тенденциям, о которых я сказал, мне просто сложно воспринимать всерьез политику украинского руководства», - заявил Лавров.
Российский министр напомнил - Зеленский в период начала президентских полномочий заверял, что русский язык не может быть ущемлен на Украине.
«Пожалуйста - жизнь доказывает, чье слово что стоит», - подчеркнул Лавров.
Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович 14 марта заявил, что предлагал действующему президенту страны Владимиру Зеленскому план урегулирования в Донбассе, однако получил отказ.
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