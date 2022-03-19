Лавров считает, что политику Зеленского сложно воспринимать всерьез

«Когда, к моему огромному сожалению и стыду, президент Зеленский заявляет, что, как он может быть нацистом, когда он еврейского происхождения, и произносит это ровно в те дни, когда Украина демонстративно выходит из соглашения о защите памятников героям Великой Отечественной войны - такое соглашение в рамках СНГ существовало - и когда он лично покровительствует тем тенденциям, о которых я сказал, мне просто сложно воспринимать всерьез политику украинского руководства», - заявил Лавров.

Российский министр напомнил - Зеленский в период начала президентских полномочий заверял, что русский язык не может быть ущемлен на Украине.

«Пожалуйста - жизнь доказывает, чье слово что стоит», - подчеркнул Лавров.

Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович 14 марта заявил, что предлагал действующему президенту страны Владимиру Зеленскому план урегулирования в Донбассе, однако получил отказ.

