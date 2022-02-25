Лавров: Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независимым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 февраля заявил, что РФ заинтересована в том, чтобы народ Украины был независим, а власть была представительна.

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По его словам, Россия обеспечит демилитаризацию Украины. Также Лавров подчеркнул, что оккупировать Украину российские вооруженные силы не собираются.

Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на фоне российской военной операции может покинуть страну.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровУкраинаРоссия
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