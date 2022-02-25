Лавров: Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независимым
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 февраля заявил, что РФ заинтересована в том, чтобы народ Украины был независим, а власть была представительна.
По его словам, Россия обеспечит демилитаризацию Украины. Также Лавров подчеркнул, что оккупировать Украину российские вооруженные силы не собираются.
Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на фоне российской военной операции может покинуть страну.
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