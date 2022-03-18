Стало известно, как санкции повлияют на доходы россиян

Под влиянием антироссийских санкций в 2022 году реальные располагаемые доходы россиян (с поправкой на инфляцию и обязательные платежи) могут снизиться на 7-7,2%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По данным источника, это может стать самым высоким показателем с 1999 года. Тогда падение достигло 12,3%.

Отмечается, что по итогам года безработица составит 7-8%, инфляция - 20-23%, ВВП – снизится на 6,3-6,6%.

При этом исследователи отмечают, что уже в 2023 году реальные располагаемые доходы россиян снизятся всего на 1,6%, а в 2024 - вырастут на 1,5%. В тоже время под воздействием принятых мер в 2023 году инфляция снизится до 8%.

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В ЦМАКП уверены, что в ближайшее время не стоит ожидать смягчения западных санкций. При этом его представители считают, что российская экономика адаптируется к вводимым ограничениям. Например, экспортеры найдут новые направления сбыта, что позволит ослабить влияние санкций.

Ранее финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» рекомендовал россиянам в сложившейся экономической ситуации на полгода положить свободные деньги в банк под 20% и посоветовал «не связываться» с иностранной валютой.

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