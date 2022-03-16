Вучич: Санкции Евросоюза ударили не по России, а по Сербии

Антироссийские санкции против энергетического сектора РФ бьют не по интересам России или Евросоюза, а по Сербии, где нефтяная инфраструктура принадлежит государству и российской компании «Газпром нефть». Об этом в ходе брифинга в Нови-Сад заявил президент страны Александр Вучич.

Он отметил, что сейчас правительство Сербии обсуждает «это странное для нее решение» с европейскими, американскими и российскими партнерами.

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По словам Вучича, в рамках антироссийских санкций ЕС оставил себе возможность на своей территории работать с «Газпром нефтью» и импортировать топливо из России. При этом третьи страны, в которых нефтеперерабатывающие заводы или компании находятся в собственности россиян, не могут импортировать и экспортировать нефть.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН заявил, что продажа газа всегда была больше политизирована, чем продажа нефти.

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