Киев попросил Шольца помочь организовать переговоры Зеленского и Путина
Киев обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу за помощью в организации переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире немецкой телепрограммы Tagesschau.
Жовква отметил, что единственные «серьезные переговоры» могут быть только на президентском уровне.
«Мой президент готов к этому. Международные партнеры должны помочь нам организовать такую встречу. Мы говорим с немецким канцлером, чтобы организовать такую встречу», — подчеркнул Жовква.
В то же время, замглавы офиса Зеленского обратил внимание, что обязательными условиями для встречи являются «отвод российских войск и прекращение огня».
Жовква добавил, что при выполнении этих условий лидеры могут обсудить, «как бы мог выглядеть нейтральный статус Украины».
Делегации России и Украины уже провели три раунда переговоров. В ходе второго раунда стороны пришли к соглашению об организации гуманитарных переговоров.
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