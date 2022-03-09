Киев попросил Шольца помочь организовать переговоры Зеленского и Путина

Киев обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу за помощью в организации переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире немецкой телепрограммы Tagesschau.

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Жовква отметил, что единственные «серьезные переговоры» могут быть только на президентском уровне.

«Мой президент готов к этому. Международные партнеры должны помочь нам организовать такую встречу. Мы говорим с немецким канцлером, чтобы организовать такую встречу», — подчеркнул Жовква.

В то же время, замглавы офиса Зеленского обратил внимание, что обязательными условиями для встречи являются «отвод российских войск и прекращение огня».

Жовква добавил, что при выполнении этих условий лидеры могут обсудить, «как бы мог выглядеть нейтральный статус Украины».

Делегации России и Украины уже провели три раунда переговоров. В ходе второго раунда стороны пришли к соглашению об организации гуманитарных переговоров.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГерманияУкраина
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