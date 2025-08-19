Лавров: Россия никогда не ставила целью захват Крыма или Донбасса
Россия никогда не ставила перед собой цель захватить Крым, Донбасс или Новороссию. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, цель Москвы - защита «русских людей, которые столетиями проживали на этих землях».
«Людей, которые открывали эти земли, проливали за них кровь... создавали города, порты, заводы, фабрики», - заключил министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что значимым результатом спецоперации для России можно назвать появление новых территорий, сообщает RT.
