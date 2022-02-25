Лавров: Россия не позволит неонацистам править на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 февраля заявил, что РФ не позволит неонацистам править на Украине.
Он отметил, что Россия не нападает на украинский народ и не наносит ударов по гражданской инфраструктуре на Украине.
Также Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хотел работать над реализацией решений встреч нормандского формата. По его словам, Зеленский врал о том, что Россия не соглашалась на переговоры.
Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на фоне российской военной операции может покинуть страну.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru