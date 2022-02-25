Лавров: Россия не позволит неонацистам править на Украине

Он отметил, что Россия не нападает на украинский народ и не наносит ударов по гражданской инфраструктуре на Украине.

Также Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хотел работать над реализацией решений встреч нормандского формата. По его словам, Зеленский врал о том, что Россия не соглашалась на переговоры.

Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на фоне российской военной операции может покинуть страну.

