Армия России нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины

Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

Армия РФ осуществила атаки 24-30 января в ответ на террористические удары Украины по гражданским объектам в России, пишет RT. В результате были поражены украинские предприятия военной промышленности, используемые в интересах ВСУ объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и топлива, места производства и хранения ударных беспилотников.

Кроме того, силы РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Ранее Минобороны отчиталось о поражении завода, который производил беспилотники дальнего действия, а также объектов энергетики на Украине.

