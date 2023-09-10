Лавров резко прокомментировал инициативу подключить РСХБ к SWIFT для зерновой сделки

«Запад пытается уговорить РФ согласиться на нереалистичную схему по переподключению Россельхозбанка к SWIFT через филиал в Люксембурге», ― цитируют Лаврова «Известия».



Он уточнил, что филиал Россельхозбанка в Люксембурге не обладает лицензией на банковские операции. Его планируют закрывать, потому что организация исчерпала свои возможности.

По словам Лаврова, Россия вернется «к коллективной реализации украинской части черноморской инициативы», когда будут сняты любые препоны для экспорта удобрения и зерна.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после обращения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к лидерам G20 о выполнении условий РФ по зерновой сделке и ее продлению заявил, что Россия имеет право дождаться, когда будут выполнены условия по зерновой сделке, и только после этого возобновить соглашение. Так, например, речь идет о необходимости подключить к международной системе платежей SWIFT именно «Россельхозбанк», а не его дочерней компании. Об этом напоминает «Радиоточка НСН».





