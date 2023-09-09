В Кремле заявили о возможности возобновления зерновой сделки после выполнения необходимых условий
Россия имеет право дождаться, когда будут выполнены условия по зерновой сделке, и только после этого возобновить соглашение. Так, например, речь идет о необходимости подключить к международной системе платежей SWIFT именно «Россельхозбанк», а не его дочерней компании, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по поводу обращения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к лидерам G20 о выполнении условий РФ по зерновой сделке и ее продлению.
«Сейчас говорится о том, что якобы западники готовы открыть SWIFT для дочки «Россельхозбанка», но нужно открыть доступ не для дочки. Все условия прекрасно известны. Они абсолютно конкретны и всё это абсолютно реализуемо», — цитируют Пескова «Известия».
По словам пресс-секретаря президента РФ, Кремль придерживается ясной и последовательной позиции по зерновой сделке, озвученной президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что генсек ООН Антониу Гутерриш должен сдержать данное им обещание выполнить условия России для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщил портал Lenta.ru.
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