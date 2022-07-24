Лавров развеселил журналистов, напомнив им о запрете Запада фотографировать дипломата
Глава российского МИД Сергей Лавров напомнил зарубежным журналистам в зале встреч с Генсекретарем Лиги арабских государств, что Запад запретил его фотографировать, и спровоцировал взрыв хохота. Об этом написала представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Лавров третьей очереди зарубежных журналистов, которых запускали в зал встреч с Генеральным секретарём Лиги арабских государств: "Ребята, я слышал, вы меня не должны фотографировать". Хохот в зале», - отметила Захарова.
Она также рекомендовала отправить фотографии в Госдеп, где беспокоились, что «мы их будем использовать в пропагандистских целях».
«Могут использовать сами», - написала представитель МИД РФ.
Ранее на министерской встрече G20, которая прошла на индонезийском острове Бали, не было речи об «изоляции» России, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Индонезии Людмилу Воробьеву.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+7 523 / сут.
Умерли
382 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 812 / сут.
- СМИ: Могилу Бандеры в Мюнхене раскрасили из баллончиков
- SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника Starlink
- Лавров развеселил журналистов, напомнив им о запрете Запада фотографировать дипломата
- Режим ЧС объявлен в Сочи
- Польский наемник-боец MMA погиб на Украине
- США могут потерять Аляску из-за санкций против РФ
- Стала известна причина для начала «холодной войны» между Россией и США
- Лавров опроверг наличие предубеждений Москвы к переговорам с Киевом
- Боец MMA Шлеменко сделал прогноз исхода боя Дацика с Монсоном
- СМИ: Позицию Орбана по России в ЕС расценили как предательство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru