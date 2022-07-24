Лавров развеселил журналистов, напомнив им о запрете Запада фотографировать дипломата

Глава российского МИД Сергей Лавров напомнил зарубежным журналистам в зале встреч с Генсекретарем Лиги арабских государств, что Запад запретил его фотографировать, и спровоцировал взрыв хохота. Об этом написала представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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«Лавров третьей очереди зарубежных журналистов, которых запускали в зал встреч с Генеральным секретарём Лиги арабских государств: "Ребята, я слышал, вы меня не должны фотографировать". Хохот в зале», - отметила Захарова.

Она также рекомендовала отправить фотографии в Госдеп, где беспокоились, что «мы их будем использовать в пропагандистских целях».

«Могут использовать сами», - написала представитель МИД РФ.

Ранее на министерской встрече G20, которая прошла на индонезийском острове Бали, не было речи об «изоляции» России, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Индонезии Людмилу Воробьеву.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФотографииЖурналистыСергей Лавров
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