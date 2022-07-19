Посол РФ: на встрече G20 возникла очередь на переговоры с Лавровым

На министерской встрече G20, которая прошла на индонезийском острове Бали, не было речи об «изоляции» России, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Индонезии Людмилу Воробьеву.

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По её словам, на двусторонние встречи с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7. Воробьева констатировала желание участников мероприятия понять позицию Москвы.

Дипломат отметила, что обстановка на встрече «была, конечно, напряженная, но без эксцессов, так скажем».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Представитель США утверждал, что Россия на саммите G20 якобы оказалась в изоляции, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров досрочно покинул встречу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саммит G20Сергей Лавров
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