Без фото и ужина: Россию пытаются «отменить» в G20 перед скандальным саммитом
Участники совещания глав МИД G20 стараются всячески игнорировать Сергея Лаврова, однако он все равно проводит полезные встречи на мероприятии.
8 июля на острове Бали пройдет совещание глав МИД Группы двадцати (G20). Россию на мероприятии представит министр иностранных дел Сергей Лавров, который уже прибыл на остров, сообщает «Газета.ру». Однако еще до начала встречи западные и некоторые азиатские политики высказывали недовольство в сторону Кремля и даже обещали бойкотировать переговоры в случае присутствия на них России.
В ходе этого совещания министры иностранных дел обсудят вопросы энергетической и продовольственной безопасности, восстановление экономического роста, последствия пандемии и цифровую трансформацию. При этом сообщается, что Россия выступит, в том числе с призывом дать объективную оценку «пагубности нелегитимных санкций».
Попутки бойкота России продолжились и после начала мероприятия. Так, например, глава МИД Японии Есимаса Хаяси отказался посетить официальный ужин министров иностранных дел G20, из-за того, что на нем мог присутствовать Сергей Лавров. По словам главы МИД Индонезии Ретно Марсуди, на ужине также не было министров иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Канады, США и Франции. Однако причины их отсутствия не уточняются.
СМИ также сообщают, что представители США и некоторых стран ЕС стараются активно «игнорировать» присутствие российской делегации на совещании. Так, политики пытаются не только избегать встречи и переговоров с Лавровым, но и не попасть в объективы камер рядом с ним.
Участники совещания также отказались от традиционной совместной фотографии. По данным японского информационного агентства Kyodo, это могло произойти из-за отношения некоторых глав МИД к России и того, что Лавров также присутствовал бы на совместном снимке.
При этом, несмотря на недовольство со стороны некоторых государств, в рамках этой встречи Лавров проведет переговоры с представителями «дружественных» стран. Например, 7 июля он уже провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел Турции и Китая Мевлютом Чавушоглу и Ван И. Он также планирует обсудить некоторые вопросы со своими латиноамериканскими и азиатскими коллегами. А вот встреча Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном вообще не планируется.
Сам саммит G20 пройдет в Индонезии 15-16 ноября 2022 года, так как эта страна является председателем объединения в текущем году. Москва уже заявила о намерении президента РФ Владимира Путина участвовать в нем. При этом формат его участия в этом мероприятии пока уточняется.
По некоторым данным, несмотря на заявление министра финансов Индонезии Мульяни Индравати о том, что лидеры всех стран приглашены на встречу, а также о том, что российский президент тоже получил свое приглашение, Россия примет участие в ней либо в лице Путина, либо в лице его представителя. В связи с этим отмечается, что его участие якобы будет уточнено «в зависимости от развития ситуации в мире и санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии».
При этом известно, что США давили на Индонезию с целью не пустить Россию на саммит большой двадцатки. Рассматривались и варианты бойкота площадки в случае участия России в её работе, однако такое решение не поддержали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и тогда еще премьер Великобритании Борис Джонсон.
Большим вопросом также остается и то, встретятся ли на полях саммита в ноябре Путин и президент Украины Владимир Зеленский. В конце апреля последний заявил, что его пригласили на встречу G20 в Индонезию. Отмечается, что он должен лично принять участие в переговорах. Однако Украина в состав «Большой двадцатки» не входит.
До этого представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали заявила, что участие России в саммите G20 дискредитирует организацию.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ примет участие в этом мероприятии в любом формате.
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