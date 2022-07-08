Без фото и ужина: Россию пытаются «отменить» в G20 перед скандальным саммитом

При этом, несмотря на недовольство со стороны некоторых государств, в рамках этой встречи Лавров проведет переговоры с представителями «дружественных» стран. Например, 7 июля он уже провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел Турции и Китая Мевлютом Чавушоглу и Ван И. Он также планирует обсудить некоторые вопросы со своими латиноамериканскими и азиатскими коллегами. А вот встреча Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном вообще не планируется.

Сам саммит G20 пройдет в Индонезии 15-16 ноября 2022 года, так как эта страна является председателем объединения в текущем году. Москва уже заявила о намерении президента РФ Владимира Путина участвовать в нем. При этом формат его участия в этом мероприятии пока уточняется.

По некоторым данным, несмотря на заявление министра финансов Индонезии Мульяни Индравати о том, что лидеры всех стран приглашены на встречу, а также о том, что российский президент тоже получил свое приглашение, Россия примет участие в ней либо в лице Путина, либо в лице его представителя. В связи с этим отмечается, что его участие якобы будет уточнено «в зависимости от развития ситуации в мире и санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии».

При этом известно, что США давили на Индонезию с целью не пустить Россию на саммит большой двадцатки. Рассматривались и варианты бойкота площадки в случае участия России в её работе, однако такое решение не поддержали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и тогда еще премьер Великобритании Борис Джонсон.