Российский фигурист Гуменник выиграл турнир в Китае и завоевал путёвку на ОИ-2026
Российский фигурист Петр Гуменник стал победителем отборочного турнира к зимней Олимпиаде-2026 в Пекине. Об этом сообщают РИА Новости.
По сумме двух программ 23-летний российский фигурист набрал 262,82 балла и завоевал первое место, несмотря на две ошибки в произвольной программе.
Второе место занял кореец Ким Ген Хем с результатом 228,60 балла. Третье место досталось мексиканцу Доновану Каррильо, набравшему 222,36 балла.
Квоты на Олимпийские игры также получили украинец Кирилл Марсак (217,57) и Ли Юйсян из Тайбэя (216,98).
Олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию прошел в китайской столице с 19 по 21 сентября. Помимо Петра Гуменника, в соревнованиях приняла участие россиянка Аделия Петросян, которая победила в женском турнире и получила путевку на Олимпийские игры.
Зимняя Олимпиада пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Сирии прибыл в США с первым за последние 58 лет визитом
- Хинштейн официально стал губернатором Курской области
- Лидер «Формулы-1» Пиастри разбил болид на первом круге Гран-при Азербайджана
- DJ Smash предрек диско всплеск популярности в России в 2026 году
- Московское «Динамо» в гостях обыграло «Оренбург»
- Балицкий: При обстреле Васильевки Запорожской области пострадали 12 человек
- Российский фигурист Гуменник выиграл турнир в Китае и завоевал путёвку на ОИ-2026
- Народный артист РФ Игорь Матвиенко пошутил, что хочет выступить на «Интервидении-2026»
- Лавров рассказал о провалившихся попытках сорвать «Интервидение»
- Климатолог: К 2050 году зимы в Москве потеплеют на 1–3 градуса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru