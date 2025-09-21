Российский фигурист Гуменник выиграл турнир в Китае и завоевал путёвку на ОИ-2026

По сумме двух программ 23-летний российский фигурист набрал 262,82 балла и завоевал первое место, несмотря на две ошибки в произвольной программе.

Второе место занял кореец Ким Ген Хем с результатом 228,60 балла. Третье место досталось мексиканцу Доновану Каррильо, набравшему 222,36 балла.

Квоты на Олимпийские игры также получили украинец Кирилл Марсак (217,57) и Ли Юйсян из Тайбэя (216,98).

Олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию прошел в китайской столице с 19 по 21 сентября. Помимо Петра Гуменника, в соревнованиях приняла участие россиянка Аделия Петросян, которая победила в женском турнире и получила путевку на Олимпийские игры.

Зимняя Олимпиада пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».