Народный артист РФ Игорь Матвиенко пошутил, что хочет выступить на «Интервидении-2026»

Игорь Матвиенко иронично отметил, что мечтает выступить на сцене где-нибудь в Африке или Южной Америке.

Говоря о планах на конкурс в 2026 году, Матвиенко признался, что пока неясно, как он будет проходить. Он подчеркнул, что участие в жюри «Интервидения-2025» стало для него ценным опытом, назвав конкурс прекрасным, а процесс выбора и голосования — сложным, но выполнимым.

В этом году Матвиенко отдал первое место в своем рейтинге представительнице Белоруссии Насте Кравченко, исполнившей песню «Мотылек».

На «Интервидения-2025», прошедшем 20 сентября на площадке «Live Арена», победителем стал участник из Вьетнама Дык Фук, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

