Народный артист РФ Игорь Матвиенко пошутил, что хочет выступить на «Интервидении-2026»

Член жюри международного музыкального конкурса «Интервидение», композитор и продюсер, народный артист РФ Игорь Матвиенко шуточно заявил, что в следующем году хотел бы сам участвовать в конкурсе. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Лавров рассказал о провалившихся попытках сорвать «Интервидение»

Игорь Матвиенко иронично отметил, что мечтает выступить на сцене где-нибудь в Африке или Южной Америке.

Говоря о планах на конкурс в 2026 году, Матвиенко признался, что пока неясно, как он будет проходить. Он подчеркнул, что участие в жюри «Интервидения-2025» стало для него ценным опытом, назвав конкурс прекрасным, а процесс выбора и голосования — сложным, но выполнимым.

В этом году Матвиенко отдал первое место в своем рейтинге представительнице Белоруссии Насте Кравченко, исполнившей песню «Мотылек».

На «Интервидения-2025», прошедшем 20 сентября на площадке «Live Арена», победителем стал участник из Вьетнама Дык Фук, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Народный АртистИнтервидениеРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры