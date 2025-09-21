Народный артист РФ Игорь Матвиенко пошутил, что хочет выступить на «Интервидении-2026»
Член жюри международного музыкального конкурса «Интервидение», композитор и продюсер, народный артист РФ Игорь Матвиенко шуточно заявил, что в следующем году хотел бы сам участвовать в конкурсе. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Игорь Матвиенко иронично отметил, что мечтает выступить на сцене где-нибудь в Африке или Южной Америке.
Говоря о планах на конкурс в 2026 году, Матвиенко признался, что пока неясно, как он будет проходить. Он подчеркнул, что участие в жюри «Интервидения-2025» стало для него ценным опытом, назвав конкурс прекрасным, а процесс выбора и голосования — сложным, но выполнимым.
В этом году Матвиенко отдал первое место в своем рейтинге представительнице Белоруссии Насте Кравченко, исполнившей песню «Мотылек».
На «Интервидения-2025», прошедшем 20 сентября на площадке «Live Арена», победителем стал участник из Вьетнама Дык Фук, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
