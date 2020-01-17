Лавров рассказал о личной неприязни Хафтара и Сарраджа

Глава российской дипломатии рассчитывает поучаствовать в конференции по Ливии в Берлине 19 января. Лавров считает важным, чтобы стороны конфликта не повторяли ошибок и после встречи в Берлине не стали выдвигать дополнительные условия.

Ливия разделена на две части. На востоке страны действует правительство при поддержке Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он ведет наступление на Триполи, где находится признанное в мире правительство Сарраджа. Военную поддержку ему оказывают военнослужащие Турции.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН высказал мнение, что Хафтару не нужно перемирие, потому что перевес на его стороне. Он уверен, что если договор о прекращении огня и будет подписан, то стороны не станут его соблюдать.



