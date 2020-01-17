Лавров рассказал о личной неприязни Хафтара и Сарраджа
Отношения между сторонами конфликта в Ливии настолько напряженные, что их лидеры Халифа Хафтар и Файез Саррадж не желают не то что разговаривать друг с другом, но и находиться в одной комнате. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».
Глава российской дипломатии рассчитывает поучаствовать в конференции по Ливии в Берлине 19 января. Лавров считает важным, чтобы стороны конфликта не повторяли ошибок и после встречи в Берлине не стали выдвигать дополнительные условия.
Ливия разделена на две части. На востоке страны действует правительство при поддержке Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он ведет наступление на Триполи, где находится признанное в мире правительство Сарраджа. Военную поддержку ему оказывают военнослужащие Турции.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН высказал мнение, что Хафтару не нужно перемирие, потому что перевес на его стороне. Он уверен, что если договор о прекращении огня и будет подписан, то стороны не станут его соблюдать.
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