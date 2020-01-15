Лавров прокомментировал отъезд Хафтара без заключения перемирия

Российская сторона не драматизирует ситуацию по поводу того, что командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар покинул Москву без подписания договора о перемирии с оппонентами из Партии национального согласия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что подобное случалось и в прошлом, передает RT.

Министр добавил, что в России рассматривают встречу в Москве как вклад в следующую конференцию с участием ливийцев, запланированную в Берлине на 19 января.

Комментируя отъезд из Москвы, Хафтар заявил, что предложенный ему проект соглашения игнорировал некоторые требования ЛНА. По сообщению Минобороны РФ, ливийский военачальник взял двое суток на обсуждение с лидерами союзных племён.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что сам факт приезда Хафтара в Москву говорит об огромном влиянии России на Ближнем Востоке.

«Но не будет никто ничего по определению подписывать. А если и подпишет, то в Ливии никто ничего не будет выполнять», - считает он.

