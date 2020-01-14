Сатановский объяснил, почему Хафтар не подписал мирный договор

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар уехал из Москвы и не стал подписывать соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Файеза Сарраджа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на московских переговорах сразу несколько участников ливийского конфликта подписали документ о перемирии, однако Хафтар взял дополнительное время, чтобы принять решение.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН отметил, что большего от Хафтара не стоило ожидать.

«То, что Хафтар приехал в Москву, говорит о фантасмагорическом влиянии России на сегодняшнем Ближнем Востоке. Я бы никогда в жизни не предположил, что он поедет куда-то, куда поедет Саррадж. Этого более чем достаточно. Мы имеем дело с регионом, где каждый сам себе режиссер. Там никто ни на кого влиять по-настоящему не может. Тем более если говорить о ливийцах, которые абсолютные анархисты. То, что он вообще приехал, означает высочайшую степень влияния на ситуацию. Но не будет никто ничего по определению подписывать. А если и подпишет, то в Ливии никто ничего не будет выполнять», - сказал востоковед.

Он подчеркнул, что сама идея «перемирия» для ливийского менталитета звучит попросту глупо и наивно.

«Ни с кем нельзя договориться в Ливии. Там можно кого-то прикончить, захватив, можно обмануть, можно изгнать. Но не договариваться. Ливийцы недоговороспособны. Это чисто европейская глупость, что можно всех со всеми примирить, найти баланс», - заключил Сатановский.

Ранее в эфире НСН Евгений Сатановский высказал мнение, что Хафтару перемирие не нужно, поскольку у него военный перевес и мощные союзники.

Перемирие в Ливии было объявлено 12 января, когда ПНС и ЛНА объявили о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

