Лавров рассказал, до каких пор будет продолжаться конфликт на Украине
Назван срок продолжения конфликта на Украине, сообщает ТАСС.
Как заявил глава Министерства иностранных дел Росси Сергей Лавров, противостояние не закончится, пока западные страны думают о поражении России руками Киева и пока не откажутся «от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток».
Как отметил дипломат, Россия не видит признаков изменения подобной позиции, поскольку Запад продолжает снабжать украинских военных оружием.
Также Лавров отказался считать ситуацию в мире холодной войной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru