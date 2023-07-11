В НАТО призвали все страны отказаться от поддержки России при проведении спецоперации
Североатлантический альянс обратился с призывом ко всем государствам отказаться от помощи России при проведении спецоперации на Украине. Соответствующее заявление включено в итоговую декларацию саммита НАТО в Вильнюсе.
Отмечается, что альянс осуждает всех тех, кто активно помогает России. В частности, отметили члены Североатлантического альянса, важную роль для России играет поддержка Белоруссии — Минск предоставляет инфраструктуру и территорию для атаки Украины.
Члены альянса отдельно обратились к Ирану и Белоруссии с требованием «прекратить свою помощь России и вернуться к соблюдению международного права».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский возмутился по поводу того, что в НАТО не планируют принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в альянс. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru