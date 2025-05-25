Губернатор: Из-за падения БПЛА ВСУ в Туле повреждены окна в трех многоэтажках

В Туле из-за падения украинского беспилотника повредились окна в трех многоквартирных домах. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Он рассказал, что дежурные средства ПВО отразили воздушную атаку в регионе. При этом один из БПЛА упал во дворе многоквартирного дома на улице Металлургов.

В Тульской области БПЛА повредил трубопровод с газом

Известно, что при атаке никто не пострадал, но стекла трех многоэтажек были выбиты. Во время ЧП жильцы успели быстро эвакуироваться. По словам Миляева, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Накануне ВСУ уже атаковали Тульскую область дронами. В результате этого на одном из предприятий города была повреждена емкость с кислотой, писал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что силы ПВО с вечера 24 мая до ночи 25 мая за четыре часа уничтожили 95 украинских беспилотников над территорией страны, передают «Известия».

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