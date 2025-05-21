Лавров: Путин и Трамп высказались за разработку условий мира на Украине
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп выступили за поиск параметров для достижения долгосрочного мира на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления в Российско-армянском университете.
«Разговор завершился тем, что оба лидера высказались в пользу прежде всего определения параметров долгосрочного мира, параметров, которые решали бы проблему ликвидации первопричин этого кризиса», — подчеркнул глава МИД.
Он отметил, что Евросоюз настаивает на дальнейшем вооружении Украины, чтобы продолжать боевые действия. По его словам, Москва больше не согласна с предложениями лидеров ЕС.
Лавров добавил, что французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытались активно помешать мирным переговорам. Они призывали США присоединиться к новым санкционным пакетам.
Ранее Лавров и Госсекретарь США Марко Рубио по телефону обсудили российско-украинскую встречу в Стамбуле, напоминает НСН.
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