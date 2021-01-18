Лавров прокомментировал нежелание США внести в доктрины отказ от ядерной войны
Отказ США от подписания заявления о недопустимости ядерной войны и понижении порога применения ядерного оружия в доктринальных документах о многом говорит, приводит ТАСС слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, новой администрации США не следует подписывать заявление недопустимости ядерной войны.
Лавров отметил, что США снижают мощность боезарядов, чтобы их можно было применить на поле боя, одновременно отказываясь включать в военную доктрину слова о применении ядерного оружия только в оборонительных целях.
«Эти доктринальные нюансы о многом говорят», - сказал он.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) Россией и США заключили в 2010 году. Срок действия его действия истекает в феврале 2021 года, однако он все еще не продлен.
Ранее эксперты объяснили в эфире НСН, почему Москва и Вашингтон не могут договориться о продлении соглашения.
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