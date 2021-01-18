Лавров прокомментировал нежелание США внести в доктрины отказ от ядерной войны

Лавров отметил, что США снижают мощность боезарядов, чтобы их можно было применить на поле боя, одновременно отказываясь включать в военную доктрину слова о применении ядерного оружия только в оборонительных целях.

«Эти доктринальные нюансы о многом говорят», - сказал он.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) Россией и США заключили в 2010 году. Срок действия его действия истекает в феврале 2021 года, однако он все еще не продлен.

Ранее эксперты объяснили в эфире НСН, почему Москва и Вашингтон не могут договориться о продлении соглашения.

