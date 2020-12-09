В США рассказали, почему не продлевают ДСНВ
Спецпредставитель действующего президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли изложил позицию властей не продлевать договор об СНВ, сообщает РИА Новости со ссылкой на его статью для Института публичной политики.
По его словам, договор СНВ-3 не покрывает более 60% стратегических вооружений России, что было известно еще администрации экс-президента Барака Обамы в 2010 году, когда был заключен договор. По словам Биллингсли, за последнее десятилетие это соотношение все время ухудшалось, а набор ядерных вооружений постоянно рос.
«Сейчас у России намного больше ядерных боеголовок для систем нестратегического радиуса, чем боеголовок для систем вооружений, подпадающих под СНВ-3, и они каждый год добавляют все больше», - отметил спецпредставитель.
Он считает, что соглашение с Россией должно покрывать все возможные боеголовки.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российские разработки ракет с ядерными энергетическими установками «Посейдон» и «Буревестник» не подпадают под договор СНВ-3.
Лавров отметил, что системы «Сармат» и «Авангард» под этот договор подпадают.
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