В США рассказали, почему не продлевают ДСНВ

«Сейчас у России намного больше ядерных боеголовок для систем нестратегического радиуса, чем боеголовок для систем вооружений, подпадающих под СНВ-3, и они каждый год добавляют все больше», - отметил спецпредставитель.

Он считает, что соглашение с Россией должно покрывать все возможные боеголовки.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российские разработки ракет с ядерными энергетическими установками «Посейдон» и «Буревестник» не подпадают под договор СНВ-3.

Лавров отметил, что системы «Сармат» и «Авангард» под этот договор подпадают.

