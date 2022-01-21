Лавров предупредил США о последствиях игнорирования озабоченностей РФ
Дальнейшее игнорирование Вашингтоном требований Москвы по гарантиям безопасности будет иметь самые серьезные последствия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров госсекретарю Соединённых Штатов Америки нтони Блинкену в ходе переговоров в Женеве. Как говорится в комментарии МИД, речь идёт о законных озабоченностях России.
На Смоленской площади уточнили, что речь идёт в первую очередь о военным освоением США и их союзниками по НАТО территории Украины на фоне масштабного развертывания сил альянса вблизи российских границ.
В ходе встречи в Женева была подчеркнута необходимость быстрейшего и всеобъемлющего выполнения украинской стороной комплекса мер, в том числе, налаживание прямого контакта с властями самопровозглашённых республик Донбасса.
Лавров назвал сегодняшний разговор полезным и откровенным. При этом Блинкен заявил, что НАТО не отступит от своей политики «открытых дверей» в плане приема новых стран. США на следующей неделе должны предоставят письменный ответ на предложения Москвы. От этого зависит слишком многое, чтобы делать какие-то предположения на этот счёт, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
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