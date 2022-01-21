Лавров предупредил США о последствиях игнорирования озабоченностей РФ

Дальнейшее игнорирование Вашингтоном требований Москвы по гарантиям безопасности будет иметь самые серьезные последствия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров госсекретарю Соединённых Штатов Америки нтони Блинкену в ходе переговоров в Женеве. Как говорится в комментарии МИД, речь идёт о законных озабоченностях России.

На Смоленской площади уточнили, что речь идёт в первую очередь о военным освоением США и их союзниками по НАТО территории Украины на фоне масштабного развертывания сил альянса вблизи российских границ.