СМИ: ВСУ стягивают в Сумскую область резервы со всех участков фронта

Обрушение пролета автомобильного моста произошло в районе села Фанагорийское на Кубани

В Кургане загорелась газораспределительная станция

С сегодняшнего дня за осквернение воинских захоронений и мемориалов грозит штраф до 5 миллионов рублей либо до 5 лет лишения свободы

Стоимость ремонта автомобиля в РФ выросла на 30%

За понедельник и вторник в Москве — выпадет месячная норма осадков