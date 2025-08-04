СМИ: ВСУ стягивают в Сумскую область резервы со всех участков фронта
4 августа 202501:34
Украина стягивает резервы со всего фронта в Сумскую область, сообщает РИА Новости.
Киев перебрасывает элитные подразделения преимущественно с артиллерией стран НАТО.
Также стягиваются бронемашины.
Ранее армия России освободила Варачино в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ВСУ стягивают в Сумскую область резервы со всех участков фронта
- Президент Бразилии заявил, что страна перестала зависеть от США
- Минаков: После «золота» ЧМ российские пловцы снова станут «тюбиками»
- В Австралии выпало рекордные полметра снега
- Администрация Трампа не ищет быстрого решения по конфликту вокруг Украины
- В Сан-Франциско прошел чемпионат мира по серфингу среди собак
- Туристка из Йошкар-олы погибла в дагестанском Дербенте
- Российская команда Team Spirit выиграла IEM Cologne 2025 по CS 2
- ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче 3-го тура РПЛ
- СМИ: Китай разрабатывает способы сбивать спутники Starlink
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru