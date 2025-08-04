СМИ: ВСУ стягивают в Сумскую область резервы со всех участков фронта

Украина стягивает резервы со всего фронта в Сумскую область, сообщает РИА Новости.

Зеленский признал сложную обстановку в Сумской и Харьковской областях

Киев перебрасывает элитные подразделения преимущественно с артиллерией стран НАТО.

Также стягиваются бронемашины.

Ранее армия России освободила Варачино в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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