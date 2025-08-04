В России могут изменить перечень профессий среднего профобразования

Это произойдет в срок до 1 декабря текущего года. Вопрос о расширении видов деятельности, для допуска к которым достаточно среднего профессионального образования, актуален, так как в настоящее время делается акцент на получение среднего профессионального образования. Информация о том, каких конкретно профессий могут коснуться изменения, пока отсутствует.

По программам СПО множество профессий, среди которых выпускники технического профиля, информационные технологии и цифровые профессии, медицинские, творческие специальности и сфера услуг. Традиционно считается, что необходимым условиям для осуществления трудовой деятельности и для определенных позиций необходим диплом о высшем образовании. Многие компании уже давно предусматривают возможности трудоустройства для тех, кто имеет только среднее профессиональное образование.

За первое полугодие текущего года российские компании разместили более 100 тыс. вакансий для соискателей со СПО. Чаще всего работодатели искали медсестер и медбратьев.

В туристической отрасли в России наблюдается острый дефицит кадров, а зарплаты активно растут год к году, сказал в эфире НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

