7 млн долларов: В Армении назвали расходы на концерт Лопес антиконституционными

Бывший глава правительства Армении Грант Багратян считает антиконституционным выделение из бюджета страны миллионов долларов американской исполнительнице Дженнифер Лопес за выступление в Ереване, сообщает РИА Новости.

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По его словам, государство не занимается предпринимательской деятельностью, так как это содержит большие коррупционные риски. Тем более, указал экс-премьер, билеты на концерт продавались.

Багратян отметил, что министр образования, науки, культуры и спорта Армени Жанна Андреасян должна ответить, на основании чего решила организовать концерт певицы, а глава Минфина Ваге Ованнисян должен быть допрошен из-за осуществления расходов, не предусмотренных госбюджетом.

Ранее вице-мэр Еревана назвал оправданными расходы на концерт Лопес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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