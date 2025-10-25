Фильм «Поля падения» удостоен гран-при кинофестивале «Послание к человеку»
Фильм «Поля падения» Игоря Елукова получил гран-при 35-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку». Церемония награждения состоялась на Новой сцене Александринского театра.
Фестиваль проходил с 17 по 25 октября в Санкт-Петербурге. Помимо «Золотого Кентавра» победителю вручили приз в 250 тысяч рублей.
Фильм, снятый на севере России, основан на съемках 2000-х годов местного главы бригады по заготовке металлолома. Картина рассказывает о территории, на которую годами падали отработанные ступени космических ракет, запущенных с космодрома Плесецк.
Специальный приз национального конкурса фестиваля получила документальная картина «Приключения реального самурая в мире катастроф» Лиды Канашовой. Приз жюри экспериментального международного конкурса In Silico вручили короткометражному фильму «Сто лет спустя», а наградой за вклад в мировое киноискусство отмечен кинооператор Юрий Клименко, передает «Радиоточка НСН».
