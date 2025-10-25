В РФ не увидели рисков для финсистемы из-за убытков части банков
Эксперт по финансовому рынку Эльман Мехтиев в эфире НСН подчеркнул, что финансовые убытки банков не влияют на прибыль по гарантированным вкладам.
Финансовые потери не системообразующих банков не могут привести к рискам для стабильности всей финсистемы, однако всегда необходимо разбираться в причинах убытков. Об этом в беседе с НСН заявил гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев.
Ранее «Известия» сообщили, что за год финансовые потери убыточных банков увеличились втрое, и в августе достигли 230 млрд рублей. Отмечается, что по итогам первого полугодия в минусе оказались, например, «Почта Банк» и «Ренессанс Банк».
В качестве основной причины называют вызревание проблемных кредитов, под которые участникам рынка приходится выделять все больше резервов. Кроме того, по данным источника, повлияли снижение ключевой ставки и переоценка займов с плавающей ставкой. Однако Мехтиев не увидел в финпотерях «Почты Банка» рисков для финансовой системы.
«Рисками для стабильности финансовой системы являются проблемы действия у системообразующих банков. Указанные банки не являются таковыми, поэтому рисков для стабильности всей финансовой системы нет. Но, конечно, Банк России внимательно следит за финансовым положением каждого участника системы. Поэтому в причинах убытков надо разбираться всегда. Может быть, банк находится в периоде трансформации, либо акционеры решили перевести бизнес из одного банка в другой, так как они находятся в группе. Это может быть и результат переоценки каких-то активов», - объяснил он.
При этом, по словам специалиста, финансовые убытки банков не влияют на прибыль от гарантированных вкладов граждан.
«Лицензии не всегда отзывают у банков, которые находятся на последних строчках рейтингов ЦБ. Если у банка есть план выхода, он соблюдает нормативы — можно ожидать его прибыльности. Какие бы не были убытки у банка — если он ставит более высокую ставку, и сумма вклада в общей сложности меньше 1 млн 400 тысяч, он может потерять только проценты. До этой суммы — это гарантированные вклады», - заключил собеседник НСН.
Ранее основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» заметила, что банкам и коллекторам выгоднее «простить» часть долга россиян, которые находятся на грани банкротства.
