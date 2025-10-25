В РФ не увидели рисков для финсистемы из-за убытков части банков

Ранее «Известия» сообщили, что за год финансовые потери убыточных банков увеличились втрое, и в августе достигли 230 млрд рублей. Отмечается, что по итогам первого полугодия в минусе оказались, например, «Почта Банк» и «Ренессанс Банк».

В качестве основной причины называют вызревание проблемных кредитов, под которые участникам рынка приходится выделять все больше резервов. Кроме того, по данным источника, повлияли снижение ключевой ставки и переоценка займов с плавающей ставкой. Однако Мехтиев не увидел в финпотерях «Почты Банка» рисков для финансовой системы.