Лавров передал генсеку ООН видеообращение школьницы из Луганска к Совбезу

Лавров и Гутерреш провели встречу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Министр передал генеральному секретарю ООН… видеообращение девочки из Луганска Фаины Савенковой к членам Совета Безопасности ООН», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

Видео с Фаиной Савенковой сняли корреспонденты РИА Новости в разрушенной луганской школе №7. Девочка обратилась к членам Совбеза ООН, призвав их сделать все, чтобы прекратить обстрелы ВСУ мирных городов и гибель детей. Также школьница попросила прекратить поставки оружия Киеву и поблагодарила тех, кто не поддерживает преступления Киева «против человечества и человечности».

