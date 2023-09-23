Лавров передал генсеку ООН видеообращение школьницы из Луганска к Совбезу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу видеообращение школьницы из Луганска. Об этом сообщили в МИД РФ.
Лавров и Гутерреш провели встречу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Министр передал генеральному секретарю ООН… видеообращение девочки из Луганска Фаины Савенковой к членам Совета Безопасности ООН», — указали во внешнеполитическом ведомстве.
Видео с Фаиной Савенковой сняли корреспонденты РИА Новости в разрушенной луганской школе №7. Девочка обратилась к членам Совбеза ООН, призвав их сделать все, чтобы прекратить обстрелы ВСУ мирных городов и гибель детей. Также школьница попросила прекратить поставки оружия Киеву и поблагодарила тех, кто не поддерживает преступления Киева «против человечества и человечности».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru