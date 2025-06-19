В сеть слили 16 миллиардов паролей от Apple, Google и Telegram

Команда исследователей Cybernews заявила о самой крупной утечке данных в истории. По их информации, в сеть слили 16 млрд паролей от Apple, Google, Telegram, Facebook (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ корпорации Meta) и других сервисов.

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Глава команды Cybernews Вилюс Петкаускас указал, что были обнаружены 30 массивов данных, в каждом из которых содержалось от десятков миллионов до более чем 3,5 млрд записей.

«Это не просто утечка — это план для злонамеренного использования», — подчеркнул он.

Уточняется, что большая часть скомпрометированных данных представлена в формате «URL/логин/пароль», что позволяет получить доступ «почти к любому онлайн-сервису». В этой связи пользователям рекомендовали оперативно сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию.

Ранее доктор технических наук Елена Максимова заявила, что перед удалением мобильных приложений следует обязательно выйти из учётной записи, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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