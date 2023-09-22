Лавров призвал генсека ООН провести арбитраж из-за невыдачи виз со стороны США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша запустить процедуру арбитража против США из-за невыдачи виз российской стороне. Об этом сообщили в МИД РФ.
Глава внешнеполитического ведомства и генсек ранее провели переговоры, пишет RT.
Как отметили в министерстве, Лавров обратил внимание Гутерреша на нарушения Вашингтоном своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН 1947 года. В частности, министр заявил об отказах США в выдаче виз дипломатам из России и ряда других государств, участвующим в мероприятиях по линии международной организации, сообщает телеканал «360».
«[Министр] вновь отметил, что сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска ... процедуры арбитража против Соединенных Штатов, о чем неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генассамблеи ООН», — подчеркнули в МИД.
Также Лавров передал генсеку ООН книгу члена Общественной палаты Максима Григорьева и зампреда комитета Госдумы по обороне Дмитрия Саблина «Украинские преступления против человечности (2022-2023)», а также подборку видеоматериалов «Дети Донбасса».
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