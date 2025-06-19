Глава «Северстали» допустил остановку металлургических производств в РФ

По его словам, это связано с укреплением рубля, что «не позволяет даже покрывать переменные издержки для большинства металлургов».

«Поэтому не исключена остановка даже некоторых производств металлургических... чтобы сбалансировать предложение», - сказал он.

Шевелев добавил, что для металлургов комфортный курс - это 90-100 рублей за доллар.

Ранее научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Радиоточке НСН», что для бизнеса лучше стабильный курс в 100 рублей за доллар, чем постоянные взлеты и падения.

