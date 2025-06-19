Глава «Северстали» допустил остановку металлургических производств в РФ
В России могу остановиться некоторые металлургические производства. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев.
По его словам, это связано с укреплением рубля, что «не позволяет даже покрывать переменные издержки для большинства металлургов».
«Поэтому не исключена остановка даже некоторых производств металлургических... чтобы сбалансировать предложение», - сказал он.
Шевелев добавил, что для металлургов комфортный курс - это 90-100 рублей за доллар.
Ранее научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Радиоточке НСН», что для бизнеса лучше стабильный курс в 100 рублей за доллар, чем постоянные взлеты и падения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам объяснили, как правильно загорать
- Захарова: РФ и Украина продолжают обмен тяжелобольными и ранеными
- В России выступит американский певец Джейсон Деруло
- В сеть слили 16 миллиардов паролей от Apple, Google и Telegram
- Глава «Северстали» допустил остановку металлургических производств в РФ
- Российские регионы получили оценку за дружбу с Китаем
- Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива
- Песков: Повода для встречи Путина и Трампа пока нет
- Путин появится в мультсериале «Простоквашино»
- Песков: Снижения ключевой ставки на один процент недостаточно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru