Лавров: Пауз в боевых действиях на время переговоров России и Украины не будет

По его словам, на период первого раунда переговоров президент России Владимир Путин дал команду взять паузу в боевых действиях, но украинская сторона не хотела отвечать взаимностью.

Лавров подчеркнул, что в период всех последующих переговоров пауз не будет, пока не будет достигнуто окончательной договоренности.

Ранее бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что позиции украинской стороны на переговорах абсолютно неприемлемы для России.

