Лавров: Пауз в боевых действиях на время переговоров России и Украины не будет
Россия не намерена делать паузы в боевых действиях на время переговоров с Украиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, на период первого раунда переговоров президент России Владимир Путин дал команду взять паузу в боевых действиях, но украинская сторона не хотела отвечать взаимностью.
Лавров подчеркнул, что в период всех последующих переговоров пауз не будет, пока не будет достигнуто окончательной договоренности.
Ранее бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что позиции украинской стороны на переговорах абсолютно неприемлемы для России.
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