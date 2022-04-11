Лавров: Пауз в боевых действиях на время переговоров России и Украины не будет

Россия не намерена делать паузы в боевых действиях на время переговоров с Украиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

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По его словам, на период первого раунда переговоров президент России Владимир Путин дал команду взять паузу в боевых действиях, но украинская сторона не хотела отвечать взаимностью.

Лавров подчеркнул, что в период всех последующих переговоров пауз не будет, пока не будет достигнуто окончательной договоренности.

Ранее бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что позиции украинской стороны на переговорах абсолютно неприемлемы для России.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:ПереговорыСергей ЛавровУкраинаРоссия
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