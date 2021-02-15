Лавров оценил проведение Всебелорусского собрания в «непростое время»

Лавров: Отношений между Россией и Евросоюзом «почти не осталось» В Кремле оценили предложение Илона Маска пообщаться с Владимиром Путиным в Clubhouse Вирусолог: Британский штамм COVID-19 вряд ли вызовет новый подъем заболеваемости в России «Новые люди» предложили россиянам предложили поучаствовать в «Марафоне идей»