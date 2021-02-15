Лавров оценил проведение Всебелорусского собрания в «непростое время»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проведение Всебелорусского народного собрания в непростые для белорусов времена «заслуживает позитивной оценки».

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«Теперь нужно посмотреть, как процесс пойдет дальше», - сказал министр иностранных дел в ходе пресс-конференции.

По его словам, сам факт создания площадки для диалога различных политических сил заслуживает позитивной оценки, передает ТАСС.

Военные эксперты ранее в эфире НСН оценили слова Лукашенко о значении республики для Москвы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияСергей Лавров
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