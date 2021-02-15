Макей рассказал, кто кроме России поддерживает Белоруссию
Продолжающиеся с августа акции протеста в Белоруссии, а также реакция на них властей привели к введению санкций в отношении белорусских чиновников и предприятий со стороны Евросоюза и США. При этом глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что было бы неверно говорить о том, что поддержку стране оказывает только Россия.
«Я не соглашусь, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют», - сказал министр в беседе с РБК. По его словам, нормальные отношения сохранились у Минска со странами «дальней дуги»: Китаем, Пакистаном и другими.
Кроме того, не прервались отношения и с некоторыми странами-членами ЕС. По словам Макея, есть порядка десяти стран, торговля с которыми в 2020 году даже выросла.
Макей полагает, что затруднения в отношениях с ЕС временные и рано или поздно Европа поймет важное значение для Европы. Министр добавил, что Минск готов к обсуждению любых вопросов с европейцами и с ОБСЕ, однако это не означает, что он согласится на те вещи, которые они предлагают. Речь идет о трансфере власти и безусловном уходе нынешнего президента с поста.
Ранее белорусский политик Владимир Груздев рассказал, что у Белоруссии есть три варианта дальнейшего развития в случае ухода действующего президента Александра Лукашенко, передает РИА ФАН.
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