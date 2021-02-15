Макей рассказал, кто кроме России поддерживает Белоруссию

Продолжающиеся с августа акции протеста в Белоруссии, а также реакция на них властей привели к введению санкций в отношении белорусских чиновников и предприятий со стороны Евросоюза и США. При этом глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что было бы неверно говорить о том, что поддержку стране оказывает только Россия.

«Я не соглашусь, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют», - сказал министр в беседе с РБК. По его словам, нормальные отношения сохранились у Минска со странами «дальней дуги»: Китаем, Пакистаном и другими.